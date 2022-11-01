Взрыв на "Северных потоках" сравнили с терактом 11 сентября

Фото: kustbevakningen.se

Международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов сравнил взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" с терактом 11 сентября, сообщает "Лента.ру".

По его словам, факт диверсии на газопроводах создает риски того, что такие прецеденты будут повторяться. Он подчеркнул, что все будет так же, как после терактов 11 сентября, – похожие акты начали совершать в разных странах.

"Те, кто взорвал газопровод, открыли ящик Пандоры. Не исключено, что за этим могут последовать схожие диверсии со взрывами танкеров СПГ, инфраструктуры на берегах", – сказал Демидов.

Он напомнил, что к обследованию места подрыва газопроводов допустили не сам "Газпром", а дочернюю компанию Nord Stream AG. Демидов заметил, что речь идет об операторе трубы, поэтому его допуск был обязателен. При этом его допустили в самом конце, когда все улики уже были собраны. Эксперт не исключил, что увидеть компании дали не все.

Аналитик отметил, что починить трубу технически несложно, нужно лишь заменить секции длиной до 300 метров, вырезав поврежденную часть. При этом он усомнился, что "Газпром" захочет проводить такие работы.

"Не факт, что после этого газ, идущий по трубе, будут покупать. В таком случае железо просто останется лежать под водой", – заключил аналитик.

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что РФ взаимодействует со странами, которые расследуют ЧП на газопроводах, и будет добиваться участия в этом процессе.

При этом официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на то, что западные страны достаточно странно подходят к расследованию аварий на "Северных потоках".

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Военно-морские силы Великобритании причастны к подрыву "Северных потоков". Он отмечал, что британские ВМС участвовали в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов.

Владимир Путин по результатам обследования "Газпромом" назвал ЧП на нитках газопровода "Северный поток" "очевидным терактом". Он пояснил, что "Газпром" обнаружил под газопроводом воронки глубиной 3 и 5 метров, вырвано 40 метров трубы, общий разрыв составляет 250 метров.

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