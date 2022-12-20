"Транснефть" получила заявку на прокачку нефти по "Дружбе" от Польши и ФРГ

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"Транснефть" получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, сообщил глава российской компании Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что такая заявка поступила, несмотря на заявления этих стран о том, что они откажутся от поставок российской нефти с 1 января.

"К нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год 3 миллиона тонн дайте нам". И на декабрь – 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку", – уточнил Токарев.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал действия Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда, комментируя сообщения о том, что нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в "Транснефть" на поставку российского топлива по нефтепроводу "Дружба" в будущем году.

До этого Новак назвал неприемлемым установление потолка цен на российскую нефть. Он добавил, что в этом вопросе Москва занимает жесткую позицию.

По его словам, Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения, даже если это будет выгодно с точки зрения заключения контрактов.



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