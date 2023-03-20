Неизвестные попытались повредить газопровод в Симферополе – СМИ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Неизвестные попытались повредить газопровод в одном из районов Симферополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 марта. В настоящее время правоохранители устанавливают, кто мог быть причастен к происшествию.

Ранее сообщалось об обнаружении 14 и 15 марта взрывных устройств у нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопровода "Дружба" в Брянской области. По данным "Транснефти", они были сброшены с беспилотника. Станция при этом не пострадала.

Спустя несколько дней там же нашли еще одну бомбу. Самодельное взрывное устройство, начиненное порошковыми элементами в виде шариков и пластиком, обезвредили.



Взрывные устройства обнаружили у нефтепровода "Дружба" в Брянской области

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