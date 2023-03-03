Машина Росгвардии подорвалась на мине при зачистке территории в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Во время зачистки территории около села Сушаны в Брянской области машина Росгвардии подорвалась на мине. Об этом сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В результате инцидента четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБРа и взрывотехник ОМОНа – получили легкие осколочные ранения, в данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнил Хинштейн.

"Силы Росгвардии были задействованы с самого начала операции. Сразу после поступления первой информации о теракте, на место выдвинулся (совместно с десантниками) сводный отряд СОБР-ОМОН, находящийся на усилении границы. Одновременно из Брянска был направлен резерв ОМОН и СОБР, а также группы взрывотехников", – добавил депутат.

Хинштейн также опубликовал фото одной из найденных на месте мин.

В четверг, 2 марта, произошел инцидент с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область. В результате атаки на села Любечане и Сушаны погибли два человека. Также ранения получил 10-летний ребенок, ему уже оказали необходимую медпомощь.

По последним данным ФСБ РФ, операция украинских националистов в Климовском районе области пресечена. По боевикам был нанесен массированный артиллерийский удар.

Большое количество взрывных устройств обнаружили после атаки боевиков под Брянском

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