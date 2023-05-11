Украинский беспилотник атаковал административное здание в Брянской области

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Украинский беспилотник совершил обстрел административного здания в городе Стародуб Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал. На месте работают оперативные службы города.

Ранее в "Транснефти" сообщили, что в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск" была совершена попытка теракта.

Уточнялось, что в результате случившегося никто не пострадал, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого беспилотник взорвался в селе Ольховатка Белгородской области. В результате инцидента были повреждены несколько жилых домов и административных зданий.

Новости часа: два беспилотника взорвались над домами в Белгородском районе