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Украинский беспилотник атаковал административное здание в Брянской области
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Украинский беспилотник совершил обстрел административного здания в городе Стародуб Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал. На месте работают оперативные службы города.
Ранее в "Транснефти" сообщили, что в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск" была совершена попытка теракта.
Уточнялось, что в результате случившегося никто не пострадал, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
До этого беспилотник взорвался в селе Ольховатка Белгородской области. В результате инцидента были повреждены несколько жилых домов и административных зданий.
Новости часа: два беспилотника взорвались над домами в Белгородском районе
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