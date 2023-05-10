Беспилотник взорвался в селе Ольховатка Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Беспилотный летательный аппарат взорвался в селе Ольховатка Белгородской области. Об этом пишет RT со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

Губернатор рассказал, что в результате инцидента были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль. Он уточнил, что, "судя по всему, взорвался вражеский беспилотник".

Гладков заверил, что специалисты приступят к устранению последствий немедленно.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Черемошное и Устинка в Белгородской области. Уточнялось, что в результате атаки никто не пострадал. Были посечены забор и три машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи.

До этого украинские войска подвергли обстрелу поселок Суземка в Брянской области. Жертвами происшествия стали два мирных жителя.



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