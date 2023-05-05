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15:01

Происшествия

ВСУ открыли огонь по селам Черемошное и Устинка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Черемошное и Устинка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Пострадавших нет. Посечены забор и 3 машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи", – сообщил он.

Для устранения последствий обстрела на место происшествия прибыли оперативные службы региона.

До этого украинские войска обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Жертвами происшествия стали два мирных жителя. Один из жилых домов был полностью разрушен снарядом.

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