Два мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ Брянской области

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Украинские войска обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате обстрела погибли двое мирных жителей. Кроме того, по предварительной информации, при попадании снаряда один жилой дом был полностью разрушен, еще два имеют частичные разрушения.

По словам Богомаза, в данный момент на месте происшествия работают все оперативные службы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавшие отсутствуют.

До этого стало известно, что украинские войска за ночь, 29 апреля, выпустили по территории Донецкой Народной Республики 22 снаряда различных калибров.

ВСУ вновь обстреляли Донецк