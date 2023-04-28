Число погибших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ возросло до девяти

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Девять мирных граждан погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.

"В результате массированного обстрела центра Донецка погибли девять гражданских лиц", – сообщается в публикации.

Ведомство отметило, что среди погибших шесть женщин, двое мужчин и восьмилетняя девочка.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщал о семи погибших в результате обстрела. По его словам, украинские боевики ударили по больнице, парку, жилым домам и автобусу.

До этого лидер республики рассказал, что с начала 2023 года из-за атак Вооруженных сил Украины погибли 100 мирных жителей, еще 382 получили ранения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Число погибших после атаки ВСУ по Донецку возросло до 9