ВСУ пятый раз за день обстреляли Донецк

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Вооруженные силы Украины 23 апреля пять раз открыли огонь по Донецку из реактивных систем залпового огня, выпустив 20 снарядов. Об этом сообщается в социальной сети "ВКонтакте" представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"18:35 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы. – Прим. ред.): выпущено 20 ракет из РСЗО", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела погиб мужчина 1953 года рождения. А также пострадали еще двое мужчин и две женщины.

Кроме того, в этом же районе на Окраинной улице снаряд полностью уничтожил частный дом, а на улице Петровского повредил школу искусств №2. Зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом на Таймырской улице.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населенному пункту Новая Таволжанка в Белгородской области. На место происшествия выехали оперативные службы области. Они займутся ликвидацией последствий обстрела.

