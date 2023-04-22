ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населенному пункту Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи", – сообщил он.

На место происшествия выехали оперативные службы области. Они займутся ликвидацией последствий обстрела.

До этого в Белгороде эвакуировали почти три тысячи человек из-за обнаруженного в жилом секторе авиационного снаряда. Покинуть собственные квартиры пришлось белгородцам, проживающим в 17 домах.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Специалисты Минобороны приняли решение извлечь снаряд и везти его на полигон для дальнейшей процедуры обезвреживания.

К настоящему времени объект удалось достать и вывезти с территории жилого сектора. Жители, для эвакуации которых ранее выделили 90 единиц транспорта, стали возвращаться в квартиры.

