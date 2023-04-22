Режим ЧС ввели в Белгородской области из-за обнаружения боеприпаса

Фото: Валентина Демидова/ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня ввели из-за обнаружения боеприпаса в районе улицы Шаландина в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника регионального управления МЧС Сергея Потапова.

"Обнаружен боеприпас большой мощности. В связи с этим решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня", – заявил Потапов.

По словам начальника, в настоящее время задействованы все силы экстренных служб. Взрывотехники оценили обстановку и установили, что боеприпас не является взрывоопасным.

Взрыв в Белгороде произошел 20 апреля. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на его месте образовалась глубокая воронка радиусом в 20 метров. Взрывная волна повредила окна близлежащих домов, автомобили и линии электропередачи.

Минобороны РФ сообщало, что взрыв стал следствием нештатного схода боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ.

22 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что около трех тысяч жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета.