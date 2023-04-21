14:33Регионы
Мэр Белгорода рассказал о работе взрывотехников на месте ЧП
Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"
Взрывотехники министерства обороны РФ, а также специалисты МЧС и Росгвардии ведут работы на месте чрезвычайного происшествия на улице Шаландина в Белгороде, рассказал мэр города Валентин Демидов.
"Мы должны провести дополнительное обследование территории, чтобы гарантировать жителям дома безопасность", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что в настоящее время нуждавшиеся граждане во временном жилье находятся в гостинице.
Также Демидов попросил жителей Белгорода сохранять спокойствие. Территория ЧП оцеплена.
Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв, в результате которого на перекрестке улиц Ватутина и Губкина образовалась большая воронка радиусом 20 метров.
Взрывной волной были повреждены несколько припаркованных машин и повалены столбы линии электропередачи. Один из автомобилей взрывной волной отбросило на крышу супермаркета. Кроме того, многим жителям выбило стекла в окнах. На улице Шаландина были повреждены несколько квартир.
В Минобороны России объяснили, что ЧП произошло из-за нештатного схода авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России. В военном ведомстве отметили, что проводят расследование инцидента.
Число пострадавших при взрыве в Белгороде увеличилось до трех
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