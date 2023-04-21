Момент падения авиабомбы на улицу Белгорода попал на видео.

В результате происшествия пострадали три человека. У одного из них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, другой от госпитализации отказался. Еще у одной женщины поднялось давление после случившегося.

Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. В результате происшествия на перекрестке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи. Одна из машин взрывной волной была отброшена на крышу супермаркета, многим жителям выбило стекла в окнах. На улице Шаландина были повреждены несколько квартир.

Причину взрыва назвали в Минобороны РФ. Там пояснили, что ЧП произошло из-за нештатного схода авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России. В ведомстве отметили, что проводят расследование инцидента.

