Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру – мэр

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение по улицам Белгорода, пострадавшим от взрыва из-за нештатного схода авиабоеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС РФ, планируется восстановить к утру пятницы, 21 апреля. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

"Движение по улицам Ватутина-Губкина на месте ЧП планируем восстановить к утру. Ждем заключения оперативных служб, которые обследуют территорию. Наши дорожники и сотрудники Белгорблагоустройства находятся на месте", – написал он.

По словам мэра, оперативные службы сделают все возможное, чтобы граждане добирались на работу завтра как обычно. Демидов заявил, что четыре фронтальных погрузчика и четыре грузовика заняты вывозом образовавшегося мусора.

Пострадавший от взрыва дом сейчас обследуют эксперты, всех желающих из него перевозят в гостиницы города, для чего организовали доставку автобусами.

Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. В результате взрыва на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередач. Одна из машин взрывной волной была отброшена на крышу супермаркета, многим жителям выбило окна. На улице Шаландина были повреждены несколько квартир.

В результате ЧП пострадали два человека. Одну женщину в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, вторая женщина отделалась ссадинами и отказалась от госпитализации, ей помощь оказали на месте.

В Минобороны России сообщили, что причиной взрыва стал нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России. В ведомстве отметили, что проводят расследование инцидента.