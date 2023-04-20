20 апреля, 23:58Происшествия
Момент взрыва в Белгороде попал на видео
Перед моментом взрыва слышен громкий свист и гул.
Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. В результате взрыва на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.
Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, одну из машин отбросило на крышу супермаркета. У многих жителей были выбиты окна.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, развернуты информационные штабы.
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что на улице Шаландина из-за взрыва были повреждены несколько квартир.
Он предложил всем жителям пострадавших домов временное размещение в гостинице.
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