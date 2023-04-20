Видео: телеграм-канал Москва 24

Момент взрыва в Белгороде попал на видео. Об этом сообщает телеграм-канал Москва 24

Перед моментом взрыва слышен громкий свист и гул.

Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. В результате взрыва на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, одну из машин отбросило на крышу супермаркета. У многих жителей были выбиты окна.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, развернуты информационные штабы.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что на улице Шаландина из-за взрыва были повреждены несколько квартир.

Он предложил всем жителям пострадавших домов временное размещение в гостинице.