Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 23:58

Происшествия

Момент взрыва в Белгороде попал на видео

Видео: телеграм-канал Москва 24

Момент взрыва в Белгороде попал на видео. Об этом сообщает телеграм-канал Москва 24.

Перед моментом взрыва слышен громкий свист и гул.

Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. В результате взрыва на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, одну из машин отбросило на крышу супермаркета. У многих жителей были выбиты окна.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, развернуты информационные штабы.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что на улице Шаландина из-за взрыва были повреждены несколько квартир.

Он предложил всем жителям пострадавших домов временное размещение в гостинице.

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика