Два человека пострадали в результате взрыва в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два человека пострадали при взрыве в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами – от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", – написал он.

Гладков добавил, что разрушения были выявлены в 4 квартирах дома на улице Шаландина. Он уточнил, что по дому будет проведена экспертиза, и, в случае повреждения несущей стены, все жители подъезда будут отселены.

Губернатор рассказал, что также были повреждены 4 автомобиля, информационный штаб собирает все данные о повреждениях в городе.

Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. В результате взрыва на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Взрывная волна повредила припаркованные автомобили и повалила столбы линии электропередач. Одна из машин взрывной волной была отброшена на крышу супермаркета. Многим жителям выбило окна.

В Минобороны России сообщили, что причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России. В ведомстве отметили, что проводят расследование инцидента.