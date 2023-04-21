00:13 (обновлено 21.04.2023 00:13)Происшествия
Причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сход авиабоеприпаса – Минобороны РФ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России стал причиной взрыва в Белгороде. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.
"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", – указано в сообщении.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате инцидента не было жертв, произошли повреждения жилых строений. Проводится расследование происшествия.
Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. В результате взрыва на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.
Взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередач. Одна из машин взрывной волной была отброшена на крышу супермаркета. Многим жителям выбило окна.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что на улице Шаландина из-за взрыва были повреждены несколько квартир и предложил всем жителям пострадавших домов на время разместиться в гостинице.
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