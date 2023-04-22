Жителей 17 многоэтажек эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Около трех тысяч жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, опасный предмет саперы нашли на месте, где 20 апреля произошел взрыв в связи с нештатным сходом авиационного боеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС РФ.

Взрывотехники Минобороны РФ решили обезвредить его на полигоне. Оперативный штаб принял решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров.

Гладков пообещал, что всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана. Людей будут вывозить в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием.

"К 13:00 в районе дома 5а на Шаландина и в районе дома 30 на Губкина будут организованы два пункта сбора. К ним будут подаваться автобусы", – сказал Гладков, добавив, что для этих целей выделено 90 единиц транспорта, а все дома, из которых будут вывозить жителей, полиция возьмет под охрану.

Взрыв в Белгороде произошел 20 апреля. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на его месте образовалась глубокая воронка радиусом в 20 метров. Взрывная волна повредила окна близлежащих домов, автомобили и линии электропередачи.

Минобороны РФ сообщало, что взрыв стал следствием нештатного схода боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ.

