Десять квартир были повреждены в результате взрыва в Белгороде

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Десять квартир, расположенных в доме на улице Шаландина в Белгороде, были повреждены в результате взрыва, произошедшего из-за нештатного схода авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ, заявил замглавы города Василий Голиков

Он отметил, что в пяти квартирах предстоит провести масштабные восстановительные работы, в других были незначительные повреждения в виде выбитых окон.

"Итого у нас статистика на сегодняшний день: десять квартир и восемь автомобилей", – передает слова Голикова РИА Новости.

Взрыв в Белгороде произошел 20 апреля. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на его месте образовалась глубокая воронка радиусом в 20 метров. Взрывная волна повредила окна близлежащих домов, автомобили и линии электропередачи.

Минобороны РФ сообщало, что взрыв стал следствием нештатного схода боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ.

Мэр Белгорода Валентин Демидов отмечал, что взрывотехники Минобороны РФ, специалисты МЧС и Росгвардии проводят работы на улице Шаландина. Он добавил, что нуждавшиеся во временном жилье граждане были размещены в гостинице.

