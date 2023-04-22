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Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Принял решение, из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И, конечно, основной упор на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали", – написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

Гладков рассказал, что основная часть жителей, расселенная из пострадавшего дома, временно находится у своих знакомых, близких и друзей. Нуждающимся власти предоставили гостиницу в Белгороде.

В настоящее время вокруг дома саперы ведут поиски взрывоопасных предметов. После окончания этих работ, строители приступят к восстановлению дома. Также сейчас специалисты продолжают ремонт дорожного полотна. Движение осуществляется по временной схеме. К 24 апреля дорожные работы должны завершиться.

Гладков подчеркнул, что двое пострадавших находятся в медучреждении под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

Взрыв в Белгороде произошел 20 апреля. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на его месте образовалась глубокая воронка радиусом в 20 метров. Взрывная волна повредила окна близлежащих домов, автомобили и линии электропередачи.

Минобороны РФ сообщало, что взрыв стал следствием нештатного схода боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ.

