Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли с территории жилого сектора

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В Белгороде извлекли и вывезли с территории жилого района авиационный снаряд ФАБ-500. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гадков.

"Снаряд с территории жилого сектора вывезен", – сообщил он.

Ранее эвакуированных из 17 близлежащих домов жителей начали возвращать в квартиры.

Взрывоопасный предмет был обнаружен саперами 22 апреля. В Минобороны РФ приняли решение обезвредить снаряд на полигоне.

Из-за обнаруженного объекта местные власти приняли решение эвакуировать жителей, чьи дома располагались в радиусе 200 метров от находки. Для этого выделили 90 единиц транспорта. Покинуть жилье пришлось более 3 тысячам человек из домов на улицах Шалдина, Губкина и других.

На фоне произошедшего в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). После проверки боеприпаса выяснилось, что он не был взрывоопасным.

