ВСУ рискуют попасть в окружение во время контрнаступления против России – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Попытка контрнаступления со стороны ВСУ может закончиться тем, что украинские силы попадут в окружение. Об этом пишет журнал The Economist.

"При нападении Украине потребуется, чтобы ее войска превосходили численностью обороняющихся, а такое возможно лишь на отдельных участках. Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение", – указано в сообщении.

В издании подчеркивают, что планируемое контрнаступление несет в себе огромные риски. Таким образом, пишет журнал, Киеву и его западным покровителям следует подготовиться к тому, что наступление ВСУ принесет лишь незначительный успех, "если не хуже".

Ранее сообщалось, что британская разведка признала, что 800 километров построенных Россией укреплений сделают ее еще более грозным противником для Украины. Военные аналитики, опрошенные газетой El País, заявили, что при контрнаступлении Украины на хорошо укрепленные позиции России, потери ВСУ будут колоссальными.

До этого замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ начали контрнаступление по четырем направлениям в Донбассе. По ее словам, украинские войска наступают на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях.

