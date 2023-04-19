В Минобороны Украины заявили о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление по четырем направлениям в Донбассе. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, украинские войска наступают на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Подобные действия ВСУ она назвала контрштурмом.

"То, что сейчас происходит на фронте, – это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), там тоже есть активные штурмовые действия", – приводит ее слова РИА Новости.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин ранее предположил, что украинские войска не начнут наступать 30 апреля, как говорилось в утекших документах Пентагона. Кроме того, уверен он, действия ВСУ будут безуспешными и контрнаступление приведет к катастрофе.

При этом на Западе, в частности в Великобритании, уже начали готовиться к возможному ответу РФ на контрнаступление украинской армии, сообщали СМИ. В Соединенном Королевстве уверены, что для ответа на действия украинской армии Москва задействует все возможные меры, в том числе ядерные угрозы и кибератаки.

