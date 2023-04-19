Весеннее половодье грозит Украине большими убытками – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Начавшееся весеннее половодье угрожает большими убытками Украине и ставит под угрозу будущий урожай. Об этом со ссылкой на украинское издание "Страна.ua" сообщает РИА Новости.

"На Украине – рекордное половодье. Страну в буквальном смысле заливает", – указано в сообщении.

Уточняется, что в этом году уровень воды почти на метр превышает прошлогодние показатели, а паводок начался еще зимой. В издании пишут, что подобное явление наблюдается лишь раз в десять лет, и в последний раз такая большая вода была весной 2013 года.

Для ликвидации последствий затоплений потребуются сотни миллионов гривен. Под ударом также оказался урожай ранних овощей и ягод в регионах, наиболее пострадавших от половодья.

По мнению экспертов, нехватка продукции может привести к росту цен.

В Москве же пик весеннего половодья был пройден в начале апреля. Городские службы заранее подготовили водохранилища и гидроузлы и организовали снегосъемку для оценки параметров снежного покрова.