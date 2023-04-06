Бирюков заявил, что пик весеннего половодья в столичном регионе пройден

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском регионе пройден пик весеннего половодья. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Водохранилища в среднем наполнены почти на 90%, сброс держится на уровне 100 кубометров в секунду", – отмечается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По слова заммэра, сотрудники комплекса городского хозяйства выявили уменьшение объема талых вод, которые поступают в водохранилища с водосборной территории. В настоящее время водохранилища наполняются плавно.

"<...> объем талого стока находится на уровне многолетних значений, даже немного уступая показателям прошлого года", – рассказал Бирюков.

Специалисты уверены, что половодье в столичном регионе продолжится в течение 2–3 недель. В то же время эксперты отмечают, что пропуск паводка осуществляется в штатном режиме.

В ведомстве уточнили, что городские службы заранее подготовили водохранилища и гидроузлы. Кроме того, была организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова.

Ранее Бирюков заявил, что подтоплений в Москве в весеннее половодье не будет.

Заммэра рассказал, что водохранилища Москворецкой водной системы из-за теплой погоды наполняются – их уровни поднимаются на 30–50 сантиметров в сутки. На сегодняшний день заполнено 73% от полезного объема, свободная емкость водохранилищ составляет 204 миллиона кубометров.



Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме – Бирюков

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