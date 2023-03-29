Власти Москвы заявили, что подтоплений в весеннее половодье не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Подтоплений в Москве в весеннее половодье не будет, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что водохранилища Москворецкой водной системы из-за теплой погоды наполняются – их уровни поднимаются на 30–50 сантиметров в сутки. На сегодняшний день заполнено 73% от полезного объема, свободная емкость водохранилищ составляет 204 миллиона кубометров.

"По нашим оценкам, они способны принять весь талый сток. Процесс наполнения водохранилищ организован плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас воды и бесперебойное водоснабжение Москвы", – сказал Бирюков.

Он также рассказал об усилении контроля качества воды. В частности, частоту отбора проб природной воды увеличили до двух раз в сутки. Специалисты мониторят предприятия и сельскохозяйственные объекты, расположенные на водосборной территории, чтобы предотвратить возможное загрязнение водоисточников.

Ранее Петр Бирюков сообщал о том, что городские службы подготовили водохранилища столицы и соседних городов Подмосковья к прохождению паводков. Он пояснил, что подачу воды для Московского региона обеспечивают 15 водохранилищ, запасы которых можно пополнить за счет естественного притока воды.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что из-за половодья уровень воды повышается в реках Липецкой, Тамбовской, Тульской, Московской, Рязанской, Курской, Ульяновской, Самарской, Орловской областей, Мордовии, Чувашии и в Татарстане.

Вильфанд отметил, что местами в регионах наблюдается затопление поймы. Он выделил Чувашию и Мордовию, так как на их реках превышена отметка неблагоприятного явления. Он также предупредил о том, что в период с 23 по 28 марта следует ожидать вскрытия реки Волги выше Твери.

Сильный паводок произошел в Луховицком районе Подмосковья

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!