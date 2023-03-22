Городские службы Москвы подготовили водохранилища к весеннему паводку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы подготовили водохранилища Москвы и ряда соседних городов Подмосковья к прохождению паводка. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра пояснил, что подачу воды для Московского региона обеспечивают 15 водохранилищ. Они функционируют в составе двух систем – Москворецко-Вазуской и Волжской. Площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных метров.

"Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, а его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков", – сообщил Бирюков.

Заммэра добавил, что свободная емкость водохранилищ сейчас находится на уровне 355 миллионов кубометров и продолжает увеличиваться. Городские службы заранее провели ряд подготовительных работ к приему талых вод.

"Весь талый сток будет принят в водохранилища, значительного прироста уровня воды и подтопления территорий вдоль Москвы-реки не ожидается", – сообщил Бирюков.

Сформированные по итогам весеннего паводка запасы воды позволяют обеспечить водоснабжением всю Москву, объяснил он.

До этого на фоне потепления в Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах. В мероприятиях задействованы свыше 20 судов на воздушной подушке. Подобный транспорт может передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.



Контроль безопасности на реках и водоемах усилили в Москве

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