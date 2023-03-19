Собянин рассказал о трудовых династиях городского хозяйства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Династия Бурдиных)

Сергей Собянин рассказал о трудовых династиях работников сферы жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В День работников ЖКХ особая благодарность тем, кто заботится о Москве из поколения в поколение. Владимир Бурдин в газовом хозяйстве Москвы уже 50 лет, 27 из них – в Мосгазе. Сейчас с ним трудятся сын Александр – начальником смены и внук Кирилл – слесарем", – сообщил мэр города.

По его словам, династия Давыдовых насчитывает общий стаж в Мосводостоке более 37 лет. В организации работают глава семьи Денис, его супруга Светлана и их дети – Сергей и Александр. Также Сергей и Денис оказывали помощь в восстановлении инфраструктуры Донецка и в строительстве фортификационных сооружений в Луганской Народной Республике.

"Анатолий Бельский проработал в Мослифте 57 лет. Усовершенствовал работу диспетчерских систем, подготовил больше 50 молодых специалистов. Сергей Бражник посвятил Гормосту почти 17 лет. Он следит за безопасностью и чистотой столичных мостов", – добавил Собянин.

Он подчеркнул, что работник Мосводоканала Сергей Дранников впервые пришел в организацию студентом. После службы в армии он начал там работать.

"Сотрудники городского хозяйства Москвы отличаются преданностью профессии, и мы гордимся нашими ветеранами комплекса и трудовыми династиями", – резюмировал мэр Москвы.

Ранее Собянин поздравил работников ЖКХ столицы с их профессиональным праздником. По словам мэра, в прошлом году сотрудники ЖКХ занимались восстановлением жилых домов, школ, больниц, дорог, мостов и коммунальных объектов Донецка и Луганска. Он пожелал профессионалам здоровья, благополучия и новых успехов.

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