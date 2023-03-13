Неделя городского хозяйства открылась в Москве в преддверии Дня работников ЖКХ

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Выставка спецтехники открылась в Москве в преддверии Дня работников ЖКХ, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Сегодня открываем Неделю городского хозяйства, которая завершится в воскресенье, 19 марта", – сказал заммэра Петр Бирюков на открытии.

Он отметил, что на мероприятиях выставки посетители смогут больше узнать о работе коммунальных служб, а также оценить достижения московского городского хозяйства.

С 13 по 19 марта в развлекательном центре "Остров Мечты" будет работать выставка образцов коммунальной и спасательной техники. Гости смогут увидеть более 100 единиц современной автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной и спасательной техники, среди которой есть техника для уборки городских улиц, укладки асфальта, а также вертолеты, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, моторные лодки.

Каждый новый день выставки будет посвящен разным направлениям городских служб, а также энергетикам, которые обеспечивают Москву электричеством, теплом, водой и газом. Кроме того, на выставке внимание уделили сотрудникам коммунальных служб, ухаживающим за дорогами, мостами, улицами, дворами, а также экологам и спасателям.

На территории "Острова Мечты" установлены фотовыставки. Там посетители узнают о разных направлениях деятельности коммунальных служб и значимых проектах по благоустройству.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ВДНХ познакомит желающих с историей награждений со дня основания выставки.

Мэр Москвы отметил, что ВДНХ с момента своего создания ведет историю лучших отечественных достижений в экономике, науке и технике. Медалями выставки были награждены выдающиеся ученые, космонавты, целые трудовые коллективы и рабочие-передовики.

Выставка спецтехники пройдет в столице с 13 по 19 марта

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