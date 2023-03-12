Собянин: ВДНХ познакомит желающих с историей награждений со дня основания выставки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что ВДНХ познакомит желающих с историей награждений со дня основания выставки.

"ВДНХ с момента своего создания ведет историю лучших отечественных достижений в экономике, науке и технике. Медалями выставки были награждены выдающиеся ученые, космонавты, целые трудовые коллективы и рабочие-передовики", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что желающие могут узнать имена награжденных на сайте архивно-библиотечного фонда ВДНХ, в котором в данный момент размещены порядка 28,5 тысяч наградных документов. В них говорится о почти 112 тысяч организаций и более 2,2 миллиона человек.

В 2022 году на портале были добавлены фотоматериалы и статьи о жизни в выставки в разные годы. Также был создан новый раздел о сотрудниках-участниках Великой Отечественной войны.

Собянин отметил, что золотую медаль ВДНХ получили первый покоритель космоса Юрий Гагарин и создатели знаменитых фонтанов "Дружба народов", "Золотой колос" и "Каменный цветок" архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин.

Мэр заявил, что ВДНХ возродила традицию награждений. В 2021 году учредили "Золотой знак ВДНХ". Его вручают за вклад в развитие выставки. Недавно награда была вручена основателю летной школы "Авиатор" Евгению Мартенюку за воссоздание исторического облика самолета Як-42, который в 1979 году представлял СССР на авиасалоне в Ле-Бурже. В настоящее время Як-42 установлен на площади Промышленности ВДНХ, в нем проводят экскурсии и тренировки на авиатренажере.

"А на днях "Золотой знак ВДНХ" был вручен Главархиву Москвы за сохранение и популяризацию фотографического наследия выставки", – добавил градоначальник.

Собянин поздравил коллектив Гравархива столицы с награждением.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что что за прошедшую зиму ВДНХ посетили порядка 4 миллионов человек. Мэр отметил, что в зимний период ВДНХ стала одной из самых посещаемых площадок.



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