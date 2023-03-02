Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Техноград" на ВДНХ пригласил москвичей на новый онлайн-курс "Проактивность как образ жизни". Его участники смогут бесплатно посетить восемь вебинаров на проработку навыков высокоэффективного менеджера, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Желающие участвовать должны пройти предварительную регистрацию по ссылке. В рамках курса бизнес-тренер Евгений Андросов поможет развить:

проактивность;

критическое мышление;

эмоциональный интеллект;

коммуникативность;

когнитивную гибкость.

Первое занятие запланировано на 14 марта. Начало в 19:00. Эксперт расскажет о том, что означает термин "проактивность". Слушатели узнают, как можно развить в себе этот навык. На вебинаре также будут развеяны мифы о реализации в профессии.

Вторая онлайн-встреча состоится 16 марта. На ней пойдет речь о критическом мышлении и том, как его можно использовать в обычной жизни. Участники курса познакомятся с техниками, которые способствуют развитию критического мышления.

21 марта будет подниматься тема креативности. Бизнес-тренер научит применять нестандартный подход в сложных ситуациях.

О коммуникативности и командоориентированности поговорят 23 марта. Лектор расскажет, почему именно эти качества помогают выполнять работу эффективно.

28 марта участники попробуют научиться управлять своими эмоциями. Будет дано определение ассертивности. Эксперт даст несколько советов о том, как оставаться стрессоустойчивым.

30 марта спикер ответит на вопрос, как решать сложные задачи.

О том, как развить концентрацию внимания и когнитивную гибкость, слушатели узнают 4 апреля.

Последний вебинар пройдет 6 апреля. На нем участники рассмотрят системный подход к жизни. Бизнес-тренер даст рекомендации, как эффективно распоряжаться своим временем и другими доступными ресурсами.

После всех занятий участники получат электронный сертификат.

Ранее центр развития карьеры при инновационном комплексе "Техноград" провел для женщин онлайн-курс по профессии трекер-специалиста, занимающегося поддержкой стартапа в период его активного развития.

Он был ориентирован на специалистов, которые решились на карьерный переход в новую область, или хотят найти дополнительный заработок, или уже управляют командой или продуктом и ищут возможности роста.



"Это наш город": "Техноград" на ВДНХ запустил новый онлайн-курс для предпринимателей

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