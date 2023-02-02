Диджитал-марафон для экспортеров пройдет в центре "Моспром"

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Центр "Моспром" организует обучающий марафон для повышения квалификации в области диджитал-маркетинга и SEO-продвижения. Занятия помогут экспортерам закрепить позиции столичной продукции на сторонних рынках, передает глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, город помогает тем предприятиям, которые планируют расширить поставки в другие государства. Программой центра "Моспром" предусмотрен кластер по продвижению продукции на зарубежные рынки с помощью диджитал-маркетинга.

"Обучение будет проходить в онлайн-формате на российской платформе CoreApp. В течение шести недель эксперты и специалисты проведут комплексную оценку эффективности онлайн-ресурсов компании и их адаптивности к внешним рынкам", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москва.

Участие в марафоне для столичных компаний бесплатное. Подать заявку можно на сайте центра до 17 февраля. Курс стартует 13 марта.

Ранее сообщалось, что "Техноград" на ВДНХ проведет для женщин образовательный курс "Введение в профессию дизайнера на Tilda. Проект называется "Мама онлайн", его участницы научатся самостоятельно создавать сайты.

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