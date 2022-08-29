Мастерская диагностики личности открылась в "Технограде" в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности, в которой все совершеннолетние желающие смогут пройти четырехэтапное компьютерное тестирование и очную консультацию психолога. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Профессиональная диагностика позволит человеку проанализировать разнообразные личностные характеристики, их проявления, улучшить эмоциональное состояние и повысить персональную продуктивность, избавиться от ограничивающих установок. Посетителям комплекса услуга предоставляется бесплатно", – приводятся слова Фурсина на портале мэра и правительства Москвы.

Так, на первом этапе тестирования исследуют личностные характеристики, влияющие на профессиональную ориентацию и решение деловых вопросов.

В ходе второго этапа раскрывают особенности характера по 16 параметрам, среди которых эмоциональные и интеллектуальные характеристики, коммуникативные свойства и другое.

"Третий блок вопросов – исследование интеллекта и способности к концентрации внимания. Его результаты показывают, какие базовые навыки можно улучшить, чтобы повысить эффективность в жизни и в карьере. Четвертый этап тестирования касается актуального эмоционального состояния", – говорится в материале.

На основании результатов участники получат рекомендации по снижению напряжения и оптимизации состояния. Результаты тестирования выдадут в распечатанном виде. Мастерская работает по будням с 10:00 до 18:00.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что переобучение по востребованным специальностям можно пройти в "Технограде" на ВДНХ. Он уточнил, что в "Технограде" работают не просто опытные преподаватели, но и представители компаний, которые обучают всех желающих и приглашают к себе на работу в том числе в строительные и производственные компании.

Кроме того, в "Технограде" доступна специальная горячая линия для поддержки москвичей, которым нужна помощь в повышении квалификации для поиска новой трудовой деятельности, в частности для сотрудников тех организаций, которые приостановили свою работу. Горячая линия для помощи горожанам доступна без выходных c 09:00 до 21:00.

