Почти 7 тыс москвичей обратились на горячую линию "Технограда" по адаптации на рынке труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти семь тысяч москвичей обратились на горячую линию "Технограда" по дополнительному обучению и адаптации на рынке труда в Москве, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он напомнил, что горячая линия заработала в марте на базе инновационно-образовательного комплекса.

"В "Технограде" можно переобучиться, получить совет по поиску работы, консультацию по трудовому праву или психологическую помощь", – подчеркнул мэр.

Ранее Собянин сообщал, что переобучение по востребованным специальностям стало возможно пройти в "Технограде" на ВДНХ. Он уточнил, что в "Технограде" работают не просто опытные преподаватели, но и представители компаний, которые обучают всех желающих и приглашают к себе на работу в том числе в строительные и производственные компании.

Кроме того, в "Технограде" доступна специальная горячая линия для поддержки москвичей, которым нужна помощь в повышении квалификации для поиска новой трудовой деятельности, в частности для сотрудников тех организаций, которые приостановили свою работу. Горячая линия для помощи горожанам доступна без выходных c 09:00 до 21:00.

