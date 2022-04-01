Сенатор Святенко: десятки тысяч соцработников Москвы получат новые знания на дистанте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичный Институт дополнительного профессионального образования запустил онлайн-платформу "ИДПО.Знание", на которой обучение могут пройти до 40 тысяч соцработников. Об этом Агентству "Москва" рассказала сенатор РФ – представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко.
Она уточнила, что первые модули в рамках тестирования системы уже прошли около двух тысяч специалистов.
По словам Святенко, для соцработников в настоящее время доступны курсы "Департамент добрых дел", "Возрастной кризис у ребенка: как определить и преодолеть", "Мой социальный центр – территория ЗОЖ", "Охрана труда для руководителей и специалистов". По ее словам, этот список будет только расти.
"Каждый блок знаний требуется изучить глубоко, ведь соцработник для многих людей – это связь с внешним миром. От его квалификации, профессионализма, а также и мотивации зависит качество жизни подопечного", – пояснила Святенко, добавив, что качественно организованное обучение может обеспечить систему соцзащиты кадрами, которые знают свое дело и любят его.
Сенатор также отметила, что в ИДПО около 80 курсов переподготовки и повышения квалификации, которые будут переведены в дистанционный формат.
Ранее сообщалось, что сотрудники 15 компаний повысили квалификацию в "Московской технической школе". Удостоверения о прохождении курса "Технологии связи" получили 78 человек. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, к 2024 году планируется подготовить свыше четырех тысяч инженеров, из них 1,2 тысячи пройдут обучение по направлению "Технологии связи".
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