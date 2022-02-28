09:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сотрудники 15 компаний повысили квалификацию в "Московской технической школе". Удостоверения о прохождении курса "Технологии связи" получили 78 человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В ближайшее время школа будет готова принять новых учеников. Кроме того, для обучающихся появится новое направление – "Аддитивные технологии", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Кроме того, по словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, к 2024 году планируется подготовить свыше четырех тысяч инженеров, из них 1,2 тысячи пройдут обучение по направлению "Технологии связи".
В "Московской технической школе", которая располагается на базе вузов, учат востребованным на рынке технологиям с помощью современного оборудования. Ученики проходят лекции и практические занятия, а также изучают дополнительные материалы и выполняют задания.
Как отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин, выпускникам спустя некоторое время нужны новые знания, поскольку современный мир переживает период цифровой трансформации.
"Научно-технический прогресс развивается так быстро, что выпускники, окончившие вуз 5–10 лет назад, без дополнительной подготовки могут встретиться с трудностями на современном рынке труда", – отметил Ерохин.
Ранее сообщалось, что свыше двух миллионов жителей столицы обратились в центры госуслуг за помощью в поиске работы. Специалисты помогают сформулировать запрос и пожелания к будущей работе, правильно составить резюме, подбирают подходящие вакансии, готовят к собеседованиям.
Около 10% трудоустроенных в центре "Моя работа" стали самозанятыми – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: