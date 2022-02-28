Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники 15 компаний повысили квалификацию в "Московской технической школе". Удостоверения о прохождении курса "Технологии связи" получили 78 человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В ближайшее время школа будет готова принять новых учеников. Кроме того, для обучающихся появится новое направление – "Аддитивные технологии", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Кроме того, по словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, к 2024 году планируется подготовить свыше четырех тысяч инженеров, из них 1,2 тысячи пройдут обучение по направлению "Технологии связи".

В "Московской технической школе", которая располагается на базе вузов, учат востребованным на рынке технологиям с помощью современного оборудования. Ученики проходят лекции и практические занятия, а также изучают дополнительные материалы и выполняют задания.

Как отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин, выпускникам спустя некоторое время нужны новые знания, поскольку современный мир переживает период цифровой трансформации.

"Научно-технический прогресс развивается так быстро, что выпускники, окончившие вуз 5–10 лет назад, без дополнительной подготовки могут встретиться с трудностями на современном рынке труда", – отметил Ерохин.

Ранее сообщалось, что свыше двух миллионов жителей столицы обратились в центры госуслуг за помощью в поиске работы. Специалисты помогают сформулировать запрос и пожелания к будущей работе, правильно составить резюме, подбирают подходящие вакансии, готовят к собеседованиям.

