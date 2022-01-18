Соискатели назвали стабильность компании ключевым фактором при трудоустройстве

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Специалисты сервиса "Работа.ру" оценили наиболее важные для россиян факторы при трудоустройстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрос проводился среди семи тысяч граждан РФ во всех регионах страны.

"59% опрошенных жителей России рассказали, что в этом году важнейшим фактором при выборе работы для них станет стабильность компании, в то время как в 2021 году важность этого отмечали лишь 46%", – указано в исследовании.

Кроме того, 56% респондентов назвали важным для себя параметром подбора работы высокий уровень заработной платы.

Как отметил директор по продукту сервиса "Работа.ру" Евгений Бобков, стабильность работодателя важна соискателям вследствие серьезных потрясений, вызванных пандемией коронавируса.

Эксперт также добавил, что люди в поисках работы стали больше внимания обращать на условия труда. Так, этот фактор оказался значимым для 30% опрошенных, еще 27% подчеркнули, что будут ориентироваться на удобное расположение места работы и близость к дому.

Всего 7% респондентов посчитали необходимым получить на месте работы соцпакет и нематериальные бонусы. Еще 6% опрошенных рассчитывают получать интересные задачи, а 3% выделили возможность быстрого карьерного роста.

Ранее в сервисе "Работа.ру" рассказали, на какой размер заработной платы рассчитывают россияне. Было установлено, что в среднем граждане страны хотят получать 166 тысяч рублей в месяц.

