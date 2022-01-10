Названа самая перспективная профессия в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Деятельность IT-специалиста станет самой перспективной работой в 2022 году. Так считают 60% россиян, следует из опроса сервиса "Работа.ру", результаты которого приводит РИА Новости.

Также больше половины участников исследования (56%) выделили работу медика, а 44% респондентов указали на деятельность специалиста по нанотехнологиям.

Востребованной профессией в новом году останется деятельность вирусологов и менеджеров по продажам. Об этом заявили 43 и 39% россиян соответственно. 33% указали на инженеров, а 27% – на строителей.

Еще 18% опрошенных считают, что достаточный спрос будет на HR-специалистов. Некоторые россияне (15%) отметили, что популярными в 2022 году могут быть инфекционисты, а также медицинские сестры и медбратья (10%).

Ранее были названы самые востребованные профессии среди безработных россиян. Ими стали SMM-специалисты, таргетологи и графические дизайнеры. Данные сферы выбирали те, кто решил пройти бесплатное обучение и освоить новую область. В российские вузы поступило более 70 тысяч обращений от безработных россиян, которые заинтересованы в трудоустройстве.