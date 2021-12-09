Названы самые востребованные профессии среди безработных россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В 2021 году самыми востребованными профессиями среди безработных россиян стали smm-специалисты, таргетологи и графические дизайнеры, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Данные сферы выбирали те, кто решил пройти бесплатное обучение и освоить новую область. В российские вузы поступило более 70 тысяч обращений от безработных россиян, которые заинтересованы в трудоустройстве.
Профессии таргетолога и smm-специалиста выбрали 17% из 54 тысяч участников, прошедших бесплатное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".
Программа "Специалист по госзакупкам" стала вторым по популярности направлением, ее выбрали 14% опрошенных. Кроме того, часто выбирали профессию графического дизайнера – 12% обучающихся. Мужчинам чаще всего интересны специальности разработчика мобильных приложений и программиста 1С.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодых россиян. Высокую зарплату без большого опыта работы готовы платить разработчику приложений, логопеду и слесарю-монтажнику.
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