Названы самые востребованные профессии среди безработных россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В 2021 году самыми востребованными профессиями среди безработных россиян стали smm-специалисты, таргетологи и графические дизайнеры, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Данные сферы выбирали те, кто решил пройти бесплатное обучение и освоить новую область. В российские вузы поступило более 70 тысяч обращений от безработных россиян, которые заинтересованы в трудоустройстве.

Профессии таргетолога и smm-специалиста выбрали 17% из 54 тысяч участников, прошедших бесплатное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Программа "Специалист по госзакупкам" стала вторым по популярности направлением, ее выбрали 14% опрошенных. Кроме того, часто выбирали профессию графического дизайнера – 12% обучающихся. Мужчинам чаще всего интересны специальности разработчика мобильных приложений и программиста 1С.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодых россиян. Высокую зарплату без большого опыта работы готовы платить разработчику приложений, логопеду и слесарю-монтажнику.