Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодых россиян

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Высокую зарплату без большого опыта работы готовы платить разработчику приложений, логопеду и слесарю-монтажнику. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса "Работа.ру" сообщает РИА Новости.

Аналитики отмечают, что чаще всего молодым людям предлагают вакансии, не требующие большого опыта работы, а также позволяющие совмещать трудовую деятельность с учебой. Нередко начинающим специалистам доступны курсы повышения квалификации за счет работодателя.

Самая высокооплачиваемая вакансия, доступная молодому кандидату, – удаленный разработчик С#. Компания из Иркутска готова платить соискателю до 360 тысяч рублей. Кандидату необходимо владеть языком программирования C# и системой Git, понимать принципы объективно-ориентированного и событийного программирования, знать платформу Unity, иметь навык написания шейдеров и опыт работы с плагином DotWeen.

Платить до 100 тысяч рублей готовы логопеду в Подольске. Соискатель должен иметь высшее специальное образование или пройти курсы профессиональной переподготовки. При этом компания готова нанять кандидата без опыта. Ему предстоит пройти стажировку под руководством более опытного специалиста.

Аналогичная заработная плата доступна слесарю-монтажнику в Жуковском. Первый месяц работы для успешного кандидата станет испытательным сроком. При этом отмечается, что желающему получить эту должность необходимо иметь собственный автомобиль и водительское удостоверение.

Получать до 90 тысяч рублей может сотрудник барбершопа в Екатеренбурге. От мужского парикмахера ждут опыт работы не менее полугода. Также кандидату потребуется соблюдать дресс-код барбершопа и использовать в работе личные инструменты. При этом компания готова рассмотреть кандидатов без опыта, окончивших школу парикмахеров, но им предстоит пройти обучение.

Повар-пиццемейкер из Новосибирска может получить до 85 тысяч в месяц. От успешного кандидата ждут пунктуальности, ответственности и желания обучаться.

Чуть меньше (до 80 тысяч рублей) обещают платить продавцу-бариста в Москве. Соискатель должен любить людей и уметь расположить к себе человека с любым настроением. Компания рассматривает соискателей без опыта работы с последующим обучением.

Ранее россияне перечислили самые простые профессии. Около 60% считают самой легкой курьера. Также в числе простых половина опрошенных отметила деятельность охранника, а 48% – грузчика.

