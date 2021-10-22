Стало известно, какие курьеры зарабатывают больше 200 тыс рублей в месяц в РФ

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Недавно сервис SuperJob провел исследование, согласно которому из-за недостатка мигрантов зарплаты некоторых курьеров в России выросли до 200 тысяч рублей в месяц. Однако Life.ru выяснил, что на такой заработок могут претендовать только работники на собственном автомобиле.
"В среднем курьер на своем авто может зарабатывать при полной загрузке где-то 6–7 тысяч рублей в день. <...> Однако оплачивается не нахождение на работе, а доставка одного заказа. Если, например, курьеру повезет и он доставит, скажем, 20–25 заказов в день, он заработает и более 10 тысяч рублей за сутки. <...> По 200 тысяч рублей в месяц, увы, на моей памяти никто не получал", – объяснила замглавы компании "Курьер авто" Марина Шульгина.
По ее словам, курьеры обычно работают неофициально, поэтому на них ложатся дополнительные траты: оплата налогов в качестве ИП или самозанятого, расходы на бензин и ремонт автомобиля. Кроме того, часто брать большое количество заказов им мешают пробки или неадекватные клиенты, которые отнимают время при получении товара.
Между тем зарплаты обычных курьеров, по данным SuperJob, теперь доходят до 100 тысяч рублей в месяц. Эксперты согласны с тем фактом, что на фоне дефицита сотрудников зарплаты подросли, однако в среднем они значительно меньше 100 тысяч: при нынешних условиях оплаты труда для достижения этого порога курьерам пришлось бы работать без выходных и с ежедневными переработками.
Шульгина считает, что, даже если курьеры умудряются зарабатывать больше своего начальника, завидовать им не нужно, поскольку их работа очень тяжелая, неблагодарная и нервная.
Ранее стало известно, что за год спрос на курьеров в Москве вырос на 160%. Кроме столицы, курьеры были также очень востребованы в Московской области и Санкт-Петербурге. По данным сервисов по поиску работы, их средняя зарплата по состоянию на сентябрь 2021 года составила 57 тысяч рублей.
Спрос на курьеров в Москве вырос на 160% за год
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