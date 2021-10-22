Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются соискатели старше 45 лет

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В России соискатели старше 45 лет чаще всего откликаются на вакансии администратора со средней зарплатой 23 950 рублей, менеджера с заработной платой в размере 30 100 рублей и кассира со средним окладом 21 800 рублей, следует из результатов опроса, который провел сервис "VK Работа".

Отмечается, что около 51% опрошенных этого возраста работают на неполной занятости. Больше всего таких работающих находится в Новосибирске и Казани – там этот показатель равен 66 и 56% соответственно.

42% респондентов предпочитают вакансии с возможностью удаленной работы, а 18% опрошенных старше 45 лет работают без опыта. Такие соискатели ищут вакансии курьера, грузчика или официанта.

Из опроса следует, что примерно 6% людей этой категории (старше 45 лет) работают на двух и более работах, а 33% сейчас не работают совсем.

Опрос также показал, что респонденты после 45 лет не любят менять работу, уточняется, что 51% опрошенных не меняли трудовую деятельность после этого возраста.

Кроме того, большинство прошедших исследование (78%) считают, что люди старше 45 лет сталкиваются с трудностями при приеме на работу. Среди главных причин сами работники назвали меньшую работоспособность – 62% сообщили, что работодатели уверены: молодые сотрудники могут делать больше работы.

Каждый пятый участник опроса уточнил, что из-за возраста им тяжелее учиться каким-то навыкам. Трудности адаптации в молодом коллективе подчеркнули 10% опрошенных.

Что касается решения данных проблем при приеме на работу, 38% уверены, что помочь справиться с такими трудностями должно государство с помощью бесплатных образовательных программ по смене сферы деятельности и поощрения работодателей, нанимающих сотрудников в возрасте.

Каждый десятый (11%) опрошенный уточнил, что для того, чтобы всегда найти себе трудовую деятельность, соискатели старше 45 лет самостоятельно должны постоянно учиться чему-то новому и знать тренды.

Исследование проводилось в сентябре – октябре текущего года среди 1 013 представителей гостиничного, ресторанного, строительного, транспортного бизнесов, а также в сферах ЖКХ и промышленности.

Ранее россиянам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в сфере производства. Такие вакансии нашлись в Москве и Екатеринбурге, определенные специалисты там могут претендовать на ежемесячный доход в 150 тысяч рублей.