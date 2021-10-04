Россиянам рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке. Одним из лидеров по уровню зарплаты стала вакансия по поиску разработчика, использующего язык программирования Golang. На этой должности специалист может получать до 450 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".
"Одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Golang – до 450 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю: опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений, писать надежный код и проводить его проверку", – говорится в материалах исследования.
Получать до 300 тысяч рублей в месяц может специалист по тендерам. От соискателя ждут знания законодательства в области проведения конкурсных торгов, умения работать с тендерной документацией и вести переговоры. Также потенциальный сотрудник должен предоставить диплом о высшем образовании, продемонстрировать аналитические способности и самоорганизованность.
Немало готовы платить и представителям более творческих профессий. Так, главному дизайнеру интерьера предлагают до 150 тысяч рублей ежемесячно. Соискателю необходимо высшее профильное образование, опыт работы в высоком ценовом сегменте от трех лет, портфолио, владение программным обеспечением, а также внимательность к деталям.
Зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц может оценщик. Желающий получить эту работу должен не только предоставить диплом о высшем образовании и квалификационный аттестат, но и подтвердить участие в профессиональной саморегулируемой организации. В обязанности такого специалиста входит составление отчетов по оценке движимого и недвижимого имущества и бизнеса.
Ранее в Госдуме назвали самые востребованные профессии. Депутат Николай Коломейцев считает, что в будущем наиболее необходимыми станут инженеры, конструкторы и технологи.
Россиян с зарплатой 1 млн рублей стало в полтора раза больше
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