В Госдуме назвали самые нужные профессии

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Инженеры, конструкторы и технологи станут самыми востребованными профессиями в России, считает депутат Государственной думы Николай Коломейцев.

"Сейчас основные профессии: менеджер, продавец, водитель и охранник со шлагбаумом, потому что с железных дорог и водного транспорта на автомобили переложили. Вот профессии, которые доминируют. А стране нужны инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей от самого простого до автоматических линий", – рассказал он URA.RU.

По словам Коломейцева, инженерные специальности определяют цивилизованность, развитость и возможности страны. Однако специалисты в этой сфере смогут появиться только после реформирования системы образования.

"Стране нужно возрождение профессионального образования. Раньше любой завод строили и рядышком строили ПТУ, техникумы, которые сейчас обозвали колледжами, институты, втузы, то есть все под технологию делается", – заключил Коломейцев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что порядка 30% выпускников российских школ выбирают рабочие профессии. Она также отметила, что многие ребята не только идут работать в крупные компании, но и становятся самозанятыми.

