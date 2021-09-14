Россияне составили список самых опасных профессий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россияне назвали самые опасные виды профессиональной деятельности. На первом месте оказались пожарные (60%), второе заняли саперы (47%) и замкнули тройку шахтеры (46%), сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Работа.ру".
Около 30% сообщили об опасности профессии военного, а 26% участников опроса отметили работу космонавтов. Еще 23% респондентов заявили, что опасна деятельность пилотов, а 22% назвали работу сотрудников полиции.
Кроме того, около 15% выделили профессию водителей, а 12% – медиков.
Около 95% опрошенных считают, что представители опасных профессий должны получать дополнительные выплаты. Помимо этого, 7% участников исследования заявили, что доплаты должны быть в размере до 10% от официального оклада.
Ранее были названы самые травмоопасные профессии. Первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко считает, что самыми травмоопасными сферами являются строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых.
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