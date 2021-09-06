Названы самые травмоопасные профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый замглаввы Минтруда Алексей Вовченко считает, что самыми травмоопасными сферами труда являются строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых.

"Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма, – это строительство и транспорт. Ну и, естественно, это добыча полезных ископаемых", – отметил он.

По словам Вовченко, офисная работа является наименее опасной сферой. Он добавил, что в России есть устойчивый тренд на снижение травматизма.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин кардинально сменил род деятельности за последние десять лет. В целом, по данным экспертов, о смене профессии думают 94% соискателей.

Аналитики рынка отмечают, что неоднократная смена специальностей становится нормой. Основные причины – автоматизация и цифровизация процессов, а также развитие онлайн-образования.