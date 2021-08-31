Россияне рассказали, сколько готовы платить за высшее образование

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Порядка трети граждан России готовы тратить от 50 до 100 тысяч рублей в год на учебу в вузе, при этом только 4% россиян могут платить за учебный год более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие", управляющей компании "Открытие" и "Открытие брокер".

"30% россиян готовы платить за учебный год в вузе 50–100 тысяч рублей, 16% – по 100–200 тысяч рублей, 7% – 200–300 тысяч рублей. Еще 4% опрошенных готовы заплатить за учебный год свыше 300 тысяч рублей", – говорится в исследовании.

Также, по данным экспертов, около 43% россиян полагают, что высшее образование должно быть бесплатным.

"Чаще всего такой точки зрения придерживаются жители Южного федерального округа (54%), реже других – жители Урала (36%), а также Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 37%)", – отмечается в материалах.

Чуть более половины опрошенных – 52% – никогда не брали образовательные кредиты и не собираются этого делать в будущем, а 44% не брали, но не исключают такую возможность. Уже взяли кредит на учебу лишь 3% граждан. Чаще всего ими пользуются жители Москвы и Подмосковья (9%), на Урале и в Южном федеральном округе данный опыт есть лишь у 1% респондентов.

Около 55% участников исследования считают, что высшее образование помогает в трудоустройстве и остается важным показателем статуса человека. 32% отмечают, что наличие диплома сегодня необязательно, но не помешает. Еще 13% опрошенных заявили, что высшее образование никак не помогает получить хорошую работу и иметь высокий заработок.

Опрос был проведен 23–29 августа среди 1 000 граждан России в возрасте 18–65 лет во всех регионах страны.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство россиян (82%) удовлетворены своей работой. Треть из них (33%) полностью удовлетворены, еще 49% признались, что скорее удовлетворены. Скорее не удовлетворены лишь 13%, а совершенно не удовлетворены 5%.