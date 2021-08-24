Более 80% россиян довольны своей работой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство россиян (82 процента) заявили, что удовлетворены своей работой. Треть из них (33 процента) полностью удовлетворены, еще 49 процентов признались, что скорее удовлетворены. Скорее не удовлетворены лишь 13 процентов, а совершенно не удовлетворены 5 процентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

86 процентов респондентов сообщили, что им нравится работа, а 13 процентов признались, что работа им не нравится. Лишь одни процент опрошенных затруднились ответить.

Большинство россиян (89 процентов) заявили о гордости за содержание и результат работы, а 10 процентов респондентов признались в противоположном мнении. Один процент опрошенных затруднились ответить.

Более половины опрошенных (60 процентов) не хотели бы менять ни место работы, ни сферу деятельности. Такое мнение чаще всего выражали люди старше 60 лет (75 процентов), реже – молодежь от 18 до 24 лет (48 процентов).

Менее половины россиян (46 процентов) категорически не согласились с утверждением, что на работе они не становятся более профессиональны, согласились – 15 процентов респондентов.

Опрос ВЦИОМ проводился 10 июня с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов для данной выборки не превышает 2,5 процента. В исследовании приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в результате которого выяснилось, что почти четверть россиян чувствовали себя одинокими за последние полгода.