Почти четверть россиян чувствовали себя одинокими за последние полгода – ВЦИОМ

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За последние полгода почти четверть россиян чувствовали себя одинокими. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, за последние полгода чувство одиночества испытывали 23% опрошенных. Из них 19% ощущают это чувство время от времени (37% среди 18–24-летних), а 4% – постоянно (7% среди граждан старше 60 лет).
Большинство россиян одинокими себя не чувствуют. Так ответили 76% респондентов.
По мнению опрошенных, чувство одиночества чаще всего возникает из-за нехватки общения (13%), особенностей характера человека (11%), отсутствия друзей или близких людей (10%), хобби (8%) и экономических проблем (7%).
"Чтобы не испытывать одиночества, россияне обычно общаются с друзьями и родными (62%), смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры (35%), занимаются хобби и увлечениями (30%), погружаются с головой в работу (28%), а также занимаются спортом (19%)", – заявили в пресс-службе ВЦИОМ.
Почти две трети опрошенных (66%) считают, что среди их близких, друзей и коллег много людей, разделяющих их взгляды на события в обществе. 23% респондентов полагают, что таких людей мало.
Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько россиян считают себя счастливыми. С помощью расчета разницы между положительными и отрицательными ответами респондентов был вычислен индекс счастья, который составил 68%.
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